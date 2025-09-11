  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Arrestati tre uomini per una truffa «rip deal» a Vacallo

Swisstxt

11.9.2025 - 15:48

Tre persone in manette a Vacallo (immagine illustrativa).
Tre persone in manette a Vacallo (immagine illustrativa).
Ti-Press

Tre uomini, residenti nella provincia di Milano, sono stati arrestati a Vacallo il 3 settembre per una truffa del tipo «rip deal» compiuta poche ore prima tra Mendrisiotto e Luganese.

SwissTXT

11.09.2025, 15:48

11.09.2025, 15:52

I tre, di 20, 24 e 30 anni, sono stati fermati dai doganieri mentre tentavano di lasciare la Svizzera. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di orologi di lusso.

Il modus operandi ricalca quello di altri raggiri: la vittima viene contattata per una compravendita di beni di lusso e riceve banconote «facsimile».

L'operazione ha coinvolto agenti della Polizia Città di Mendrisio e di Chiasso. L'ipotesi di reato è truffa. La misura restrittiva è stata confermata.

I più letti

Swatch replica ai dazi USA con un orologio davvero speciale
Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
«Occhi lucidi nella West Wing»: la morte di Charlie Kirk colpisce Trump dritto al cuore
Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati

Altre notizie

Giustizia. Condannato a Lugano il 78enne che aveva abusato della nipotina acquisita

GiustiziaCondannato a Lugano il 78enne che aveva abusato della nipotina acquisita

Mobilità. Tram-treno del Luganese, via libera a 150 milioni da Bellinzona

MobilitàTram-treno del Luganese, via libera a 150 milioni da Bellinzona

Frontiera. Le Dogane scoprono un traffico di oltre 200'000 sigarette

FrontieraLe Dogane scoprono un traffico di oltre 200'000 sigarette