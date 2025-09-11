Tre persone in manette a Vacallo (immagine illustrativa). Ti-Press

Tre uomini, residenti nella provincia di Milano, sono stati arrestati a Vacallo il 3 settembre per una truffa del tipo «rip deal» compiuta poche ore prima tra Mendrisiotto e Luganese.

I tre, di 20, 24 e 30 anni, sono stati fermati dai doganieri mentre tentavano di lasciare la Svizzera. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di orologi di lusso.

Il modus operandi ricalca quello di altri raggiri: la vittima viene contattata per una compravendita di beni di lusso e riceve banconote «facsimile».

L'operazione ha coinvolto agenti della Polizia Città di Mendrisio e di Chiasso. L'ipotesi di reato è truffa. La misura restrittiva è stata confermata.