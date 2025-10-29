SentenzaFerì a coltellate l’ex compagno a Vacallo, condannata la 42enne
29.10.2025 - 12:04
Cinque anni e tre mesi di detenzione per tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, sospesi a favore di un trattamento stazionario per la cura di problemi psichici.
È questa la sentenza pronunciata mercoledì dalla Corte delle assise criminali di Lugano nei confronti di una 42enne, che la mattina presto del 10 agosto del 2024 a Vacallo ferì a coltellate l’ex compagno 38enne.
Il legale della donna – durante il dibattimento tenutosi martedì – aveva sostenuto la tesi della legittima difesa.
La procura aveva invece chiesto una pena di 9 anni di carcere se fosse stato riconosciuto il dolo diretto, di 6 anni e 9 mesi in caso di dolo eventuale.