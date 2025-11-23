  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incendio In fiamme la Villa Bertola a Vacallo

Swisstxt

23.11.2025 - 18:11

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Un incendio è scoppiato domenica pomeriggio nel nucleo di Vacallo dove, secondo quanto riferisce il TCS, via san Martino e via sant’Antonio sono state chiuse al traffico.

,

SwissTXT, Redazione blue News

23.11.2025, 18:11

L’edificio in fiamme è la storica Villa Bertola, immobile disabitato che sorge poco distante dal Palazzo comunale.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha avuto origine al secondo piano dell’immobile.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) che stanno tuttora estinguendo il rogo.

Al momento non si registrano intossicati. Per facilitare le operazioni di spegnimento, sono state chiuse le strade adiacenti l’abitazione. A causa del propagarsi di un denso fumo è stato diramato un avviso da parte di Alertswiss che invita chi abita nelle vicinanze a chiudere porte e finestre.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
«Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»
Per MeteoSvizzera è presto per dire che sarà «l'inverno del secolo»

Altre notizie

Ticino. Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone. Ecco il video

TicinoFilmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone. Ecco il video

Grigioni. Una frana seppellisce parzialmente una casa a Maladers, nessun ferito

GrigioniUna frana seppellisce parzialmente una casa a Maladers, nessun ferito

Incidente. Un'auto finisce contro un muro a Melide, uno dei quattro riporta traumi medio gravi

IncidenteUn'auto finisce contro un muro a Melide, uno dei quattro riporta traumi medio gravi

Cinema. Assegnati i premi della 38esima edizione di Castellinaria

CinemaAssegnati i premi della 38esima edizione di Castellinaria