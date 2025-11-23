Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Un incendio è scoppiato domenica pomeriggio nel nucleo di Vacallo dove, secondo quanto riferisce il TCS, via san Martino e via sant’Antonio sono state chiuse al traffico.

SwissTXT, Redazione blue News Swisstxt

L’edificio in fiamme è la storica Villa Bertola, immobile disabitato che sorge poco distante dal Palazzo comunale.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha avuto origine al secondo piano dell’immobile.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) che stanno tuttora estinguendo il rogo.

Al momento non si registrano intossicati. Per facilitare le operazioni di spegnimento, sono state chiuse le strade adiacenti l’abitazione. A causa del propagarsi di un denso fumo è stato diramato un avviso da parte di Alertswiss che invita chi abita nelle vicinanze a chiudere porte e finestre.