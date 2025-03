Foto d'archivio Ti Press

La Val Bavona è stata duramente colpita, la scorsa estate, dall’alluvione che ha interessato tutta la regione.

Swisstxt

Oggi, mercoledì, si è tenuto un incontro a Locarno, organizzato dal Comune di Cevio e dalla Fondazione Valle Bavona, per raccogliere le prime riflessioni sulla ricostruzione, per pensare al futuro e a come «ricucire il paesaggio».

Un incontro che apre un secondo capitolo nella ricostruzione della Val Bavona, in particolare nella zona di Fontana, Bosco e Mondada, la più colpita e dove vi sono state anche cinque vittime in quella notte di fine giugno dello scorso anno.