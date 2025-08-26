  1. Clienti privati
Grigioni Attacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo

Swisstxt

26.8.2025 - 15:42

Lupo, immagine d'archivio
Lupo, immagine d'archivio
Imago

Il 21 agosto un lupo ha attaccato un gregge in alpeggio nella Val Fex, nel comune di Sils, uccidendo undici pecore. Altri 26 ovini, gravemente feriti, sono stati soppressi dal veterinario e dalla guardia forestale.

SwissTXT

26.08.2025, 15:42

26.08.2025, 15:46

Dopo l’attacco, è stata avviata la discesa anticipata dal pascolo come misura di emergenza.

Per prevenire ulteriori danni, l’Ufficio della caccia e della pesca dei Grigioni ha autorizzato l’abbattimento del lupo, che si muove tra Sils e Bregaglia.

Il permesso, valido 60 giorni, è destinato alla guardia forestale cantonale e ai cacciatori autorizzati alla caccia grossa.

