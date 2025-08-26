GrigioniAttacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo
Swisstxt
26.8.2025 - 15:42
Il 21 agosto un lupo ha attaccato un gregge in alpeggio nella Val Fex, nel comune di Sils, uccidendo undici pecore. Altri 26 ovini, gravemente feriti, sono stati soppressi dal veterinario e dalla guardia forestale.
SwissTXT
26.08.2025, 15:42
26.08.2025, 15:46
Swisstxt
Dopo l’attacco, è stata avviata la discesa anticipata dal pascolo come misura di emergenza.
Per prevenire ulteriori danni, l’Ufficio della caccia e della pesca dei Grigioni ha autorizzato l’abbattimento del lupo, che si muove tra Sils e Bregaglia.
Il permesso, valido 60 giorni, è destinato alla guardia forestale cantonale e ai cacciatori autorizzati alla caccia grossa.