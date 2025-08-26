  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una delle più estese del Ticino Ufficialmente inaugurata la Riserva forestale Val Marcri

Swisstxt

26.8.2025 - 10:30

Un momento della cerimonia
Un momento della cerimonia
OTR Bellinzonese

È stata ufficialmente inaugurata sabato, alla presenza delle autorità, la Riserva forestale Val Marcri, una delle più estese del Cantone Ticino con i suoi 1'464 ettari, situata tra i 900 e i 2'310 metri di altitudine.

SwissTXT

26.08.2025, 10:30

26.08.2025, 10:51

L’area protetta comprende Val Marcri, Val d’Ambra e Val Nèdro. Il progetto, nato negli anni ’90, è frutto di una lunga collaborazione tra patriziati, Comune e Cantone.

La riserva è oggi una realtà che tutela faggete, abetine, peccete e lariceti, habitat ideali per cervi, camosci e linci.

La riserva sarà anche un laboratorio scientifico e didattico, accessibile grazie a 26 km di sentieri curati e segnalati.

I più letti

Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Turisti e gondoliere cadono in acqua a Venezia, tutto per colpa di... un selfie
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti

Altre notizie

Ticino. Canna in mano, un sabato sui laghi per i neofiti

TicinoCanna in mano, un sabato sui laghi per i neofiti

Ecco quando. Si potrà camminare da un’Isola di Brissago all’altra grazie a una passerella galleggiante

Ecco quandoSi potrà camminare da un’Isola di Brissago all’altra grazie a una passerella galleggiante

Dramma in vacanza. Padre si tuffa nel Lago di Como per salvare i figli, ma poi scompare nel nulla

Dramma in vacanzaPadre si tuffa nel Lago di Como per salvare i figli, ma poi scompare nel nulla