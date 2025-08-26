Un momento della cerimonia OTR Bellinzonese

È stata ufficialmente inaugurata sabato, alla presenza delle autorità, la Riserva forestale Val Marcri, una delle più estese del Cantone Ticino con i suoi 1'464 ettari, situata tra i 900 e i 2'310 metri di altitudine.

SwissTXT Swisstxt

L’area protetta comprende Val Marcri, Val d’Ambra e Val Nèdro. Il progetto, nato negli anni ’90, è frutto di una lunga collaborazione tra patriziati, Comune e Cantone.

La riserva è oggi una realtà che tutela faggete, abetine, peccete e lariceti, habitat ideali per cervi, camosci e linci.

La riserva sarà anche un laboratorio scientifico e didattico, accessibile grazie a 26 km di sentieri curati e segnalati.