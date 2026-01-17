  1. Clienti privati
Grigioni Una valanga a Tujetsch uccide un uomo e ne ferisce altri quattro 

Swisstxt

17.1.2026 - 15:35

Immagine illustrativa
Immagine illustrativa
Polizia cantonale grigionese

Un gruppo di sciescursionisti è stato travolto da una valanga venerdì sul Piz Badus a Tujetsch, nei Grigioni. Una persona è morta.

Igor Sertori

17.01.2026, 15:35

17.01.2026, 15:47

Nel comunicato di sabato, diramato dalla polizia cantonale grigionese, si legge che l’allarme è giunto poco prima di mezzogiorno.

A lanciarlo è stato uno dei membri del gruppo, che con un compagno, si è messo a cercare gli altri cinque componenti, travolti dalla valanga.

I soccorritori, giunti in elicottero, hanno ritrovato quattro dei cinque dispersi, i quali sono stati ricoverati negli ospedali di Altdorf, Stans e Ilanz con ferite leggere o di media gravità.

Purtroppo, per un cittadino tedesco, non c'è più stato nulla da fare. È stata aperta un’inchiesta.

