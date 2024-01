Valanga in val Formazza, sono due le vittime accertate

Due escursionisti davanti al paesaggio invernale della val Formazza (immagine illustrativa/foto d'archivio). KEYSTONE

Sono due le vittime accertate della valanga che si è staccata questa mattina in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. I soccorritori hanno individuato i cadaveri dei due scialpinisti: uno è stato estratto dalla neve, il secondo è stato localizzato nel lago del Toggia, a circa 2200 metri di quota, non lontano dal confine con la Svizzera.

Sono in corso le operazioni da parte dei soccorritori per recuperare il corpo. Le operazioni sono rese difficili dal maltempo.

I corpi delle due vittime, le cui generalità non sono ancora state accertate, sono stati individuati anche grazie all'unità cinofila portata sul posto dall'elicottero di Azienda Zero Piemonte.

Sul posto stanno giungendo l'elicottero dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori per il recupero della salma in acqua, un'ulteriore squadra del soccorso alpino con un medico e della guardia di finanza per la constatazione dei decessi.

A lanciare l'allarme, intorno alle 12, erano stati i guardiani della diga del lago del Toggia che avevano riferito di aver visto due persone travolte dalla valanga. Giunti nel punto della valanga, avevano iniziato una prima ricerca con l'Artva, il dispositivo per la ricerca dei travolti da valanga, con esito negativo.

SDA