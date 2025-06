Cantone Ticino

A Bellinzona è stato presentato l’impegno finanziario complessivo del Canton Ticino per gli interventi in Valle Maggia a seguito dell’alluvione dello scorso anno.

Swisstxt

Un impegno che sarà di 50 milioni di franchi.

Un primo messaggio, approvato giovedì dal Consiglio di Stato, chiede lo stanziamento e la ratifica di crediti e crediti quadro per un importo complessivo di 25 milioni di franchi e l’autorizzazione della spesa di 2,9 milioni quale sussidio complessivo cantonale e federale per i lavori di sistemazione urgenti dopo l’alluvione.

I crediti si riferiscono, in particolare, a quanto già realizzato, come pure a lavori urgenti tutto in corso.