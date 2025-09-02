  1. Clienti privati
Dopo il maltempo del 2024 Credito di 25 milioni per i lavori di sistemazione e risanamento in Vallemaggia e Leventina

Swisstxt

2.9.2025 - 18:16

archivio TI-Press

La Commissione della Gestione del Gran Consiglio ticinese ha approvato all'unanimità un credito di 25 milioni di franchi per i lavori di sistemazione e risanamento in Vallemaggia e Leventina, colpite dal maltempo la scorsa estate.

SwissTXT

02.09.2025, 18:16

02.09.2025, 18:44

Il credito servirà per opere di premunizione e ripristino danni.

«È un rapporto firmato all'unanimità e che si fonda su un messaggio ben fatto dal Governo», ha dichiarato Fabrizio Sirica, presidente della commissione, elogiando il lavoro svolto dai funzionari in collaborazione con i Comuni.

Il credito include anche contributi per l'aggiornamento dei piani delle zone di pericolo, opere di protezione del bosco e aiuti al settore agricolo.

