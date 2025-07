RSI

Martedì sera a Cevio è stato presentato il nuovo piano delle zone di pericolo della Vallemaggia.

Swisstxt

Un momento atteso dalla popolazione, un anno dopo la devastante alluvione che colpì in particolare la Val Lavizzara e la Bavona. Si tratta della prima carta per la valle e riguarda in particolare i riali della Bavona. Dal documento si evince che in zona rossa figura la parte alta di Fontana, c’è poi una zona di pericolo medio che riguarda ad esempio Alnedo, dove però c’è una stalla in zona rossa. Sono invece risultate meno problematiche le frazioni di Roseto e Ritorto. Nel complesso sono meno di 10 gli stabili in zona rossa.