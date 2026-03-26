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Grigioni Travolto da una pietra durante lavori: muore operaio in Engadina

Swisstxt

26.3.2026 - 10:04

La pietra che ha travolto il 37enne.
La pietra che ha travolto il 37enne.
Polizia GR

Un operaio italiano di 37 anni è morto dopo essere stato travolto da una grossa pietra durante lavori di ristrutturazione in Bassa Engadina.

Redazione blue News

26.03.2026, 10:04

Un operaio italiano di 37 anni ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Valsot, nella frazione di Raschvella, in Bassa Engadina. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è deceduto mercoledì all’ospedale cantonale dei Grigioni, come comunicato dalla polizia retica.

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Il lavoratore era impegnato in lavori di ristrutturazione all'interno di un'abitazione insieme ad altri operai quando, poco prima delle 15, una pietra naturale di circa due metri cubi si è staccata dalla parete colpendolo. I colleghi hanno prestato i primi soccorsi mentre l’uomo era incastrato sotto il masso.

Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei pompieri. Sul posto sono giunti anche i soccorritori di Scuol e un equipaggio della REGA, che ha trasportato il ferito a Coira. Nonostante le cure, l’uomo non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate.

La Polizia cantonale, in collaborazione con la Procura, ha avviato un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

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