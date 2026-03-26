La pietra che ha travolto il 37enne. Polizia GR

Un operaio italiano di 37 anni è morto dopo essere stato travolto da una grossa pietra durante lavori di ristrutturazione in Bassa Engadina.

Redazione blue News Swisstxt

Un operaio italiano di 37 anni ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Valsot, nella frazione di Raschvella, in Bassa Engadina. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è deceduto mercoledì all’ospedale cantonale dei Grigioni, come comunicato dalla polizia retica.

Il lavoratore era impegnato in lavori di ristrutturazione all'interno di un'abitazione insieme ad altri operai quando, poco prima delle 15, una pietra naturale di circa due metri cubi si è staccata dalla parete colpendolo. I colleghi hanno prestato i primi soccorsi mentre l’uomo era incastrato sotto il masso.

Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei pompieri. Sul posto sono giunti anche i soccorritori di Scuol e un equipaggio della REGA, che ha trasportato il ferito a Coira. Nonostante le cure, l’uomo non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate.

La Polizia cantonale, in collaborazione con la Procura, ha avviato un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.