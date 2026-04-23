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Dal confine Donna uccisa da un branco di cani in un bosco della Valtellina

SDA

23.4.2026 - 21:51

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Tipress

Non è un uomo, come riferito in un primo momento, ma una donna di 66 anni la vittima dell'aggressione di giovedì pomeriggio nei boschi a 1.800 metri di Trivigno, località in territorio comunale di Tirano in Valtellina.

Keystone-SDA

23.04.2026, 21:51

La donna stava facendo una passeggiata nei boschi quando all'improvviso è stata aggredita da un branco di 5 cani di grossa taglia che l'hanno sbranata.

Sono in corso indagini sul gravissimo episodio.

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