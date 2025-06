Immagine d'illustrazione Keystone

È entrato in ospedale ad Angera, in provincia di Varese, con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, che era ricoverata nella struttura in medicina subacuta, uccidendola. Quindi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi.

Keystone-SDA SDA

Tutto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, lunedì, e ha coinvolto una coppia di anziani: lui 91 anni e lei 86.

Alla scena hanno assistito impotenti alcuni testimoni. Ora i carabinieri stanno ascoltando i sanitari del nosocomio e facendo tutti gli accertamenti, a partire da quelli sull'origine dell'arma.

Da accertare ancora la ragione del gesto anche se l'ipotesi che si fa strada è che sia dovuto allo stato di salute della donna, scrive l'agenzia di stampa italiana Ansa. Potrebbe dunque non trattarsi di una storia di crudeltà e maltrattamenti, ma di disperazione.