  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente mortale Un 17enne su scooter rubato si schianta e muore a Losanna

SDA

24.8.2025 - 21:32

Immagine simbolica
Immagine simbolica
KEYSTONE

Un ragazzo di 17 anni alla guida di uno scooter rubato è morto la scorsa notte a Losanna (VD) mentre fuggiva dalla polizia. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro.

Keystone-SDA

24.08.2025, 21:32

Verso le 03.45 una pattuglia della polizia municipale ha individuato lo scooter sull'Avenue Frédéric Recordon. Quando il giovane ha visto il veicolo delle forze dell'ordine è fuggito a tutta velocità, scrive la polizia cantonale vodese in un comunicato.

All'altezza dell'Avenue William-de-Charrière-de-Sévery, sulla quale stava circolando in senso contrario, il giovane ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro il muro di un garage. Gli agenti hanno effettuato senza successo un massaggio cardiaco. Vani anche i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari poi sopraggiunti, riferisce la polizia.

Secondo le prime indagini il 17enne svizzero residente a Losanna ha perso il controllo dello scooter – segnalato di recente come rubato – quando ha superato un dosso a velocità eccessiva in una strada con limite di 30 km/h. L'auto della polizia lo seguiva con le luci blu accese a una distanza di oltre 100 metri.

Il ministero pubblico vodese ha avviato un'inchiesta penale per determinare le cause esatte dell'incidente.

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Altre notizie

Bellinzona. Il ponte tibetano ha una nuova area di ristoro

BellinzonaIl ponte tibetano ha una nuova area di ristoro

Grigioni. Incidente a San Vittore, coinvolti due motociclisti

GrigioniIncidente a San Vittore, coinvolti due motociclisti

Incidente. Scontro fra due auto a Brissago

IncidenteScontro fra due auto a Brissago

10 anni fa. Anniversario di Calanca, l'unico comune nei Grigioni nato senza opposizioni

10 anni faAnniversario di Calanca, l'unico comune nei Grigioni nato senza opposizioni