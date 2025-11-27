  1. Clienti privati
Vendemmia È un'annata difficile quella del 2025 per le uve ticinesi

Swisstxt

27.11.2025 - 11:31

Un’annata difficile, segnata da rese più basse e sfide fitosanitarie.
Un'annata difficile, segnata da rese più basse e sfide fitosanitarie.
Ti-Press

La vendemmia del 2025 in Svizzera italiana si chiude con un calo produttivo e una qualità inferiore rispetto al 2024.

SwissTXT

27.11.2025, 11:31

27.11.2025, 11:36

Sono stati raccolti 4,79 milioni di kg di uva, di cui 3,67 milioni di Merlot, con gradazione media di 20,74 °Brix, circa 0,5 °Brix in meno rispetto all’anno precedente.

Il prezzo base fissato dall’Interprofessione è di 420 franchi al quintale, per un valore complessivo stimato di 20,1 milioni di franchi, in diminuzione dell’8,3%.

La superficie vitata resta stabile a 1'143 ettari, con il Merlot che domina (74,8%). Un’annata difficile, segnata da rese più basse e sfide fitosanitarie.

