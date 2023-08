L'attesa per attraversare il tunnel Archivio Tipress

L'ingorgo ha raggiunto i 10 km per gli automobilisti diretti a nord, mentre in senso opposto la coda è di 5 km.

È un venerdì sera da nervi saldi per gli automobilisti che devono attraversare il tunnel del San Gottardo. La coda tra Faido e il portale sud della galleria è infatti di 9 km, informa alle 19.30 il bollettino di ViaSuisse, dopo aver toccato in precedenza i 10. I tempi d'attesa sono ancora elevati: circa un'ora e 30 minuti.

#A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Faido e Airolo traffico congestionato, traffico bloccato per 10 km, ritardi fino a 1 ora e 49 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) August 4, 2023

Va un po' meglio, ma non troppo per chi è diretto a sud. In senso opposto l'ingorgo, tra Amsteg e Göschenen, è di 5 km con tempi di attesa di circa 50 minuti. Il percorso alternativo consigliato è quello della A13 del San Bernardino.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Amsteg e Göschenen traffico congestionato, traffico bloccato per 5 km, ritardi fino a 50 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) August 4, 2023

Per i conducenti diretti a nord sulla A2, poco lo svincolo di Quinto, è possibile imboccare la corsia preferenziale CUPRA, che permette di raggiungere l'uscita di Airolo e quindi i passi del San Gottardo e della Novena.

SwissTXT / red