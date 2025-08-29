Immagine illustrativa/foto d'archivio. sda

Venti mesi, sospesi, per ripetuta pornografia dura. È la pena inflitta venerdì a un 57enne del Sopraceneri che tra il 2013 e il 2023 ha posseduto oltre 200'000 file a carattere pedopornografico.

«La sua colpa è grave, l'imputato ha agito per puro egoismo – ha sottolineato la Corte – non poteva ignorare la sofferenza di quei minorenni». In aula l'uomo ha parlato di consumo personale «saltuario», perlopiù settimanale.

Al di là della cadenza, come ricordato dalla Corte, si tratta comunque di numeri elevati. La perizia psichiatrica considera alto il rischio di recidiva, pertanto la condanna è accompagnata da un percorso terapeutico.