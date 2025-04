L'iniziativa si chiama «Adotta un cane anziano over 10 anni» (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il Comune di Verbania pagherà le spese veterinarie a chi adotta un cane del canile municipale di almeno 10 anni.

Keystone-SDA SDA

L'iniziativa si chiama «Adotta un cane anziano over 10 anni» e prevede che chi adotterà un amico a quattro zampe «senior» avrà la possibilità di beneficiare delle agevolazioni e vedersi rimborsate le spese sostenute presso il proprio veterinario e regolarmente documentate, oltre alle vaccinazioni polivalenti annuali.

«Regalare una famiglia e anni di vita sereni a questi 'vecchietti' è un gesto d'amore che arricchisce soprattutto chi li accoglie – spiega Monica Gulisano, assessore comunale al Benessere animale –. I percorsi avviati dall'amministrazione all'interno del canile forniscono agli ospiti un'educazione adeguata che garantirà il loro inserimento in famiglia senza alcuna problematica. Siamo certi sia una grande occasione, per chi viene adottato ma soprattutto per chi adotta».