TicinoVerdi, sì all'alleanza con PS e MpS per le cantonali del 2027
Swisstxt
17.6.2026 - 09:29
I Verdi ticinesi hanno approvato l'alleanza con PS e MpS in vista delle elezioni cantonali del 2027. Per il Consiglio di Stato la formula prevede cinque candidati, mentre per il Gran Consiglio il partito correrà con una lista autonoma.
Redazione blue News
17.06.2026, 09:29
17.06.2026, 09:46
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I Verdi ticinesi hanno dato il via libera a un'alleanza con Partito Socialista e Movimento per il Socialismo in vista delle elezioni cantonali del 2027.
La proposta, approvata dal comitato cantonale l'11 giugno e resa nota mercoledì, prevede una lista comune per il Consiglio di Stato composta da due candidati del PS, due dei Verdi e uno dell'MpS.
Secondo quanto comunicato dal partito, il progetto si fonda su un programma condiviso e intende valorizzare le specificità e i contributi dei tre partner politici.
Per quanto riguarda il Gran Consiglio, i Verdi correranno invece con una lista indipendente aperta anche a candidati senza affiliazione partitica, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel legislativo cantonale.
La commissione incaricata della ricerca delle candidature è già al lavoro per la composizione della lista per il Gran Consiglio. In una seconda fase si occuperà anche di individuare i due rappresentanti dei Verdi da proporre per la corsa al Consiglio di Stato.