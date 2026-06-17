  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Verdi, sì all'alleanza con PS e MpS per le cantonali del 2027

Swisstxt

17.6.2026 - 09:29

Luce Verde.
Luce Verde.
Keystone

I Verdi ticinesi hanno approvato l'alleanza con PS e MpS in vista delle elezioni cantonali del 2027. Per il Consiglio di Stato la formula prevede cinque candidati, mentre per il Gran Consiglio il partito correrà con una lista autonoma.

Redazione blue News

17.06.2026, 09:29

17.06.2026, 09:46

I Verdi ticinesi hanno dato il via libera a un'alleanza con Partito Socialista e Movimento per il Socialismo in vista delle elezioni cantonali del 2027.

La proposta, approvata dal comitato cantonale l'11 giugno e resa nota mercoledì, prevede una lista comune per il Consiglio di Stato composta da due candidati del PS, due dei Verdi e uno dell'MpS.

Secondo quanto comunicato dal partito, il progetto si fonda su un programma condiviso e intende valorizzare le specificità e i contributi dei tre partner politici.

Per quanto riguarda il Gran Consiglio, i Verdi correranno invece con una lista indipendente aperta anche a candidati senza affiliazione partitica, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel legislativo cantonale.

La commissione incaricata della ricerca delle candidature è già al lavoro per la composizione della lista per il Gran Consiglio. In una seconda fase si occuperà anche di individuare i due rappresentanti dei Verdi da proporre per la corsa al Consiglio di Stato.

I più letti

Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3
Il vincitore democratico Graham Platner non è un politico qualunque: tatuaggio nazista, messaggi osceni alle donne...
Dalla gloria al declino: ecco la brutta fine di 9 giocatori francesi campioni del mondo nel 2018
Messi trascina l'Argentina e aggancia il record di Klose - L'Austria supera la Giordania
Hai guidato qui di recente? Attento all’SMS del pedaggio: può svuotarti la carta

Altre notizie

Grigioni. Cocaina terapeutica, Coira aspetta i risultati di Ginevra

GrigioniCocaina terapeutica, Coira aspetta i risultati di Ginevra

Riorganizzazione. Lastminute.com punta sull'IA e taglia centinaia di posti di lavoro

RiorganizzazioneLastminute.com punta sull'IA e taglia centinaia di posti di lavoro

Avviso di scomparsa. Si cerca la 15enne Ainhoa Gambino

Avviso di scomparsaSi cerca la 15enne Ainhoa Gambino