Versano i soldi per un camper che non hanno mai ricevuto, poi il venditore sparisce

Immagine d'illustrazione Keystone

Una quindicina di acquirenti tra Ticino e Grigioni risultano truffati da un uomo di 55 anni che avrebbe raccolto centinaia di migliaia di franchi prima di dileguarsi. Le autorità dei due Cantoni indagano sulla vicenda.

Hai fretta? blue News riassume per te Un commerciante avrebbe raccolto diverse centinaia di migliaia di franchi da una quindicina di clienti tra Ticino e Grigioni che intendevano acquistare un camper, ma i mezzi non sono mai stati consegnati loro.

E ora l'uomo, un 55enne che abitava a Semione e operava tra Cresciano e Grono, risulta irreperibile da gennaio.

Una delle vittime ha raccontato a Tio di aver versato 35'000 franchi per un camper che non ha mai ricevuto: «Ho scoperto troppo tardi che era di proprietà di un'altra persona. In sostanza era in vendita "per finta"».

Contattate dal portale, le Polizie cantonali non hanno rilasciato commenti per motivi di privacy. Mostra di più

Un commerciante di 55 anni avrebbe raccolto diverse centinaia di migliaia di franchi da una quindicina di clienti tra Ticino e Grigioni che intendevano acquistare un camper, ma i mezzi non sono mai stati consegnati loro. E ora l'uomo risulta irreperibile da gennaio.

Lo riporta «Tio», spiegando che il venditore abitava a Semione, in Valle di Blenio, e basava la sua attività tra Cresciano e Grono.

Una delle vittime ha raccontato al portale di aver versato 35'000 franchi per un camper che non ha mai ricevuto: «Avevo visto con i miei occhi il camper prima di pagare, ma ho scoperto troppo tardi che era di proprietà di un'altra persona. In sostanza era in vendita "per finta", ma quando l'ho capito il venditore si era già volatilizzato».

L'uomo ha quindi presentato una denuncia al Ministero pubblico alla fine di febbraio: «Col passare delle settimane abbiamo scoperto che ci sono altre persone nella nostra stessa condizione. Persone che hanno versato soldi per camper che non hanno mai potuto avere», ha riferito ancora a Tio.

Indagini a cavallo tra due Cantoni

La vicenda presenta aspetti complessi dal punto di vista investigativo, dal momento che il commerciante operava tra il Ticino e i Grigioni. Una circostanza che ha reso più articolata la procedura di denuncia.

Contattate dal portale, le Polizie cantonali non hanno rilasciato commenti per motivi di privacy.

Restano dunque molti interrogativi irrisolti sulla figura del commerciante. Secondo alcune fonti l'uomo sarebbe tornato nel suo Paese natale, ossia l'Italia, mentre altri riferiscono di problemi di salute emersi durante l'estate. Esiste anche l'ipotesi che l'uomo si sia trovato ad affrontare debiti significativi.

La ditta di Grono comunque risulta definitivamente chiusa e il sito internet inattivo. E ovviamente al numero di cellulare del venditore non risponde nessuno.