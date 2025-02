Una rappresentazione grafica del progetto selezionato Campana Herrmann Pisoni architetti Sagl

È stato presentato oggi, lunedì, il progetto vincitore per la realizzazione dei nuovi edifici della Scuola media di Biasca e delle relative infrastrutture sportive.

Swisstxt

Al concorso hanno preso parte 30 studi d’architettura.

Si è quindi imposto il progetto «La casa sull’albero», che è stato presentato da un gruppo interdisciplinare capitanato dallo studio d’architettura Campana Hermann Pisoni architetti Sagl.

Per la realizzazione, in una sola tappa, si prevede un investimento nell'ordine di circa 90 milioni di franchi. L’inizio è previsto per la metà del 2029. La nuova Scuola media accoglierà circa 440 studenti.