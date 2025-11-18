Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha dato luce verde alla creazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sul caso Hospita.

Tutti i commissari, tranne i leghisti che non hanno partecipato né alla discussione né alla decisione, si sono espressi a favore. La CPI indagherebbe sugli aspetti istituzionali e politici legati all'inchiesta su Eolo Alberti.

La CPI potrebbe avvalersi anche della consulenza di un esperto esterno. La palla passa ora al Governo, che potrà prendere posizione con un parere non vincolante, e infine al plenum del Gran Consiglio che avrà l’ultima parola sull’istituzione.