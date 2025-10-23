  1. Clienti privati
Ticino Verso un'aggregazione tra Brissaggo e Ronco S. Ascona?

Swisstxt

23.10.2025 - 11:41

Ti Press

Il Consiglio di Stato ticinese ha nominato la Commissione di studio incaricata di elaborare una proposta di aggregazione tra Brissago e Ronco sopra Ascona, dando seguito all’istanza per l’avvio di uno studio che era stata sottoscritta dai due Municipi lo scorso ottobre.

SwissTXT

23.10.2025, 11:41

23.10.2025, 11:50

«La proposta coinvolge due Comuni confinanti appartenenti al medesimo comprensorio definito nel PCA ed è pertanto pienamente in linea con gli orientamenti cantonali in tema di aggregazioni», si legge nel comunicato del Consiglio di Stato.

Della Commissione fanno parte sindaci, vicesindaci e segretari comunali dei due comuni.

