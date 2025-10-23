Ti Press

Il Consiglio di Stato ticinese ha nominato la Commissione di studio incaricata di elaborare una proposta di aggregazione tra Brissago e Ronco sopra Ascona, dando seguito all’istanza per l’avvio di uno studio che era stata sottoscritta dai due Municipi lo scorso ottobre.

SwissTXT Swisstxt

«La proposta coinvolge due Comuni confinanti appartenenti al medesimo comprensorio definito nel PCA ed è pertanto pienamente in linea con gli orientamenti cantonali in tema di aggregazioni», si legge nel comunicato del Consiglio di Stato.

Della Commissione fanno parte sindaci, vicesindaci e segretari comunali dei due comuni.