ViabilitàPartono i lavori per la circonvallazione di La Punt
Swisstxt
1.9.2025 - 12:23
A quarant'anni di distanza dai primissimi progetti è stato dato oggi ufficialmente il via ai lavori per la circonvallazione di La Punt.
La realizzazione dell'opera da 80 milioni di franchi richiederà complessivamente circa otto anni.
Con la realizzazione dell'opera, la strettoia nel centro del paese viene liberata dal traffico di transito, aumentando così la sicurezza per pedoni e ciclisti, ma anche per il traffico locale, promettono le autorità retiche.
L'intero progetto di circonvallazione è lungo 1,9 chilometri.
Verrà inoltre realizzata una galleria da 584 metri che passerà proprio sotto il centro del paese.