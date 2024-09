Incentivi per abbandonare le energie fossili tipress

Via libera in Ticino al nuovo pacchetto di sussidi da 100 milioni di franchi per la decarbonizzazione.

Swisstxt

Il Gran Consiglio ha infatti approvato martedì il messaggio volto a sostenere quei privati che vogliono passare dall’energia fossile a quella rinnovabile. I crediti decadranno nel 2031, come previsto dal Consiglio di Stato. Senza esito, in aula, un tentativo per spalmare l’ammontare in questione su più anni, e per la precisione fino al 2035, come chiedeva un emendamento presentato da Bixio Caprara (PLR). Il credito ha anche evitato il referendum finanziario obbligatorio, che non ha raggiunto il quorum necessario per un paio di voti.

Swisstxt