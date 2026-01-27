  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Via libera alla riforma delle Autorità Regionali di Protezione

Swisstxt

27.1.2026 - 19:27

Immagine simbolica/foto d'archivio.
Immagine simbolica/foto d'archivio.
sda

La riforma delle ARP, le Autorità regionali di protezione, attesa da quasi 20 anni, passata anche da una votazione popolare nel 2022, ha trovato martedì il via libera del Gran Consiglio ticinese.

Redazione blue News

27.01.2026, 19:27

27.01.2026, 20:58

Come riporta la RSI, il consenso è stato quasi unanime. Si passerà in sintesi da un’autorità amministrativa a una giudiziaria, con la creazione di quattro preture di protezione.

La competenza non sarà più comunale, ma cantonale e le nomine passeranno dal Parlamento stesso.

Il percorso verso l'operatività è tuttavia tutt'altro che concluso. Ancora da chiarire questioni procedurali e anche logistiche, visto che le future sedi non sono note.

I più letti

Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che s'è sporcato le mani per Trump
Dal sex tape ai deepfake, la battaglia di Paris Hilton arriva fino al Congresso
Laura Pausini confessa: «Mi stavano creando una dipendenza malata»

Altre notizie

Ticino. «No» dal Gran Consiglio a quattro proposte per contrastare la denatalità

Ticino«No» dal Gran Consiglio a quattro proposte per contrastare la denatalità

Ticino. Respinta dal Parlamento l'iniziativa sulle cure dentarie

TicinoRespinta dal Parlamento l'iniziativa sulle cure dentarie

Produzione casearia. L'esportazione dei formaggi grigionesi è in difficoltà

Produzione caseariaL'esportazione dei formaggi grigionesi è in difficoltà