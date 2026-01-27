Immagine simbolica/foto d'archivio. sda

La riforma delle ARP, le Autorità regionali di protezione, attesa da quasi 20 anni, passata anche da una votazione popolare nel 2022, ha trovato martedì il via libera del Gran Consiglio ticinese.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, il consenso è stato quasi unanime. Si passerà in sintesi da un’autorità amministrativa a una giudiziaria, con la creazione di quattro preture di protezione.

La competenza non sarà più comunale, ma cantonale e le nomine passeranno dal Parlamento stesso.

Il percorso verso l'operatività è tuttavia tutt'altro che concluso. Ancora da chiarire questioni procedurali e anche logistiche, visto che le future sedi non sono note.