Keystone

Il governo grigionese ha rilasciato a Repower SA l'approvazione per la concessione per la centrale idroelettrica di Chlus, in Prettigovia.

Swisstxt

L’impianto, che sarà costruitra tra l'attuale impianto a Kueblis e il Reno, potrà fornire elettricità a circa 50'000 economie domestiche composte da quattro persone.

I costi d'investimento per il progetto ammnonteranno presumibilmente a 445 milioni di franchi. I dodici comuni interessati dalla concessione avevano approvato il progetto «Chlus» già nel 2014.

Il progetto è inserito tra quelli prioritari nella legge federale sulle energie rinnovabili approvata nel 2024.