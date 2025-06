Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Mercoledì 18 giugno dall'1.30 alle 6 del mattino via Trevano a Lugano sarà chiusa alla circolazione tra l'intersezione con via Torricelli e via Sonvico.

Lo comunica la polizia cittadina, spiegando che saranno effettuate delle riprese cinematografiche. Il transito è garantito a veicoli d'emergenza e trasporto pubblico.