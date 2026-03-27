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Ecco i dettagli In vigore da luglio in Ticino la nuova Legge sulla videosorveglianza pubblica

Swisstxt

27.3.2026 - 09:41

La norma era stata adottata lo scorso giugno
La norma era stata adottata lo scorso giugno
keystone

Il Consiglio di Stato ticinese ha fissato al 1° luglio l’entrata in vigore della nuova Legge sulla videosorveglianza pubblica, adottata dal Gran Consiglio il 12 giugno 2025.

Redazione blue News

27.03.2026, 09:41

27.03.2026, 09:49

La norma, come si legge in un comunicato stampa, disciplina l’uso della videosorveglianza, ponendo limiti precisi: il monitoraggio in tempo reale non sarà ammesso sul demanio pubblico, dove l’impiego continuerà ad avere uno scopo unicamente dissuasivo.

La nuove legge si applica anche ai privati che assumono compiti di diritto pubblico.

Su scopi, modalità, strumenti, mandati, accesso alle registrazioni, luoghi e conservazione delle immagini viene garantito un margine legislativo e di attuazione.

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