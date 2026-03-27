Ecco i dettagliIn vigore da luglio in Ticino la nuova Legge sulla videosorveglianza pubblica
Swisstxt
27.3.2026 - 09:41
Il Consiglio di Stato ticinese ha fissato al 1° luglio l’entrata in vigore della nuova Legge sulla videosorveglianza pubblica, adottata dal Gran Consiglio il 12 giugno 2025.
Redazione blue News
27.03.2026, 09:41
27.03.2026, 09:49
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La norma, come si legge in un comunicato stampa, disciplina l’uso della videosorveglianza, ponendo limiti precisi: il monitoraggio in tempo reale non sarà ammesso sul demanio pubblico, dove l’impiego continuerà ad avere uno scopo unicamente dissuasivo.
La nuove legge si applica anche ai privati che assumono compiti di diritto pubblico.
Su scopi, modalità, strumenti, mandati, accesso alle registrazioni, luoghi e conservazione delle immagini viene garantito un margine legislativo e di attuazione.