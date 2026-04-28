Intervento della polizia (immagine simbolica). KEYSTONE

Allarme nella notte a Viganello: un uomo minaccioso e due donne chiedono aiuto. Interviene la polizia.

Redazione blue News Swisstxt

Lunedì sera la polizia è intervenuta a Viganello in seguito a una segnalazione arrivata poco dopo le 22.30.

Secondo quanto riportato da Ticinonews, era stato segnalato un uomo con un comportamento minaccioso all'esterno di una palazzina, mentre due donne avevano chiesto aiuto.

La polizia cantonale ha confermato al portale che l'uomo è poi entrato in un appartamento, dove avrebbe aggredito le due donne.

Le interessate hanno però deciso di non presentare denuncia. La situazione, precisa la polizia, rimane comunque sotto osservazione da parte delle autorità.