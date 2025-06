Immagine d'archivio Ti-Press

Nell'ambito del cantiere in atto per il potenziamento delle infrastrutture AIL, in via Pazzalino e via la Santa a Viganello, da lunedì 23 giugno a venerdì 18 luglio dalle 20.00 alle 6.00 sono previsti degli interventi notturni per permettere l'esecuzione degli attraversamenti stradali.

La circolazione veicolare sarà disciplinata a senso alternato. Si invita l'utenza a rispettare la segnaletica stradale esposta e le indicazione del personale preposto al disciplinamento del traffico.

Lo riferisce un comunicato del Comando della Polizia della Città di Lugano e delle AIL SA, che si scusano per gli inevitabili disagi.