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La scuola dell’infanzia e la elementare a Villa Luganese saranno chiuse dall’anno scolastico 2026-2027. Le allieve e gli allievi passeranno alla sede di Davesco-Soragno. Lo ha reso noto venerdì la Città di Lugano.

Redazione blue News Swisstxt

La decisione, come si legge in un comunicato stampa della Città, è stata presa a causa della costante diminuzione del numero di bambine e bambini registrata negli ultimi anni.

Per legge il numero di allievi per classe non può essere inferiore a 13. A Davesco-Soragno, dal prossimo anno scolastico, saranno presenti 2 sezioni di scuola dell’infanzia e 4 classi di scuola elementare.