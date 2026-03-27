Dall’anno scolastico 2026-2027Chiude la scuola dell'infanzia e le elementari a Villa Luganese
Swisstxt
27.3.2026 - 11:18
La scuola dell’infanzia e la elementare a Villa Luganese saranno chiuse dall’anno scolastico 2026-2027. Le allieve e gli allievi passeranno alla sede di Davesco-Soragno. Lo ha reso noto venerdì la Città di Lugano.
Redazione blue News
27.03.2026, 11:18
27.03.2026, 11:37
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La decisione, come si legge in un comunicato stampa della Città, è stata presa a causa della costante diminuzione del numero di bambine e bambini registrata negli ultimi anni.
Per legge il numero di allievi per classe non può essere inferiore a 13. A Davesco-Soragno, dal prossimo anno scolastico, saranno presenti 2 sezioni di scuola dell’infanzia e 4 classi di scuola elementare.