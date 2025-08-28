  1. Clienti privati
Ticino Si prospetta un buon raccolto e vino di qualità dalla vendemmia 2025

Swisstxt

28.8.2025 - 14:37

La vendemmia si avvicina
La vendemmia si avvicina
tipress

Uve di qualità, rese totali leggermente superiori e minori difficoltà meteorologiche rispetto agli anni scorsi, che sono stati problematici. Si presenta così – al momento – l’annata viticola 2025 che si avvicina alla vendemmia.

SwissTXT

28.08.2025, 14:37

28.08.2025, 14:44

Si prospetta un raccolto fra i 55’000 e i 58’000 quintali, mentre il prezzo di riferimento medio dovrebbe attestarsi attorno ai 4 franchi e 20 centesimi.

Fra le sfide, il numero uno dalla Federviti Davide Cadenazzi ha citato giovedì a Biasca quella posta dagli ungulati, la popilia japonica e le abitudini di consumo che cambiano.

Il calo tocca comunque i prodotti ticinesi meno di quanto non faccia con quelli del resto della Svizzera.

