Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno

Immagine d'illustrazione

La polizia di Stato di Domodossola ha arrestato un uomo di 58 anni, cittadino svizzero e residente nel Locarnese, condannato nel 2019 a tre anni di reclusione per violenza sessuale su una 14enne, figlia della sua ex compagna.

Keystone-SDA SDA

L'uomo, da tempo irreperibile, è stato controllato e identificato nella mattinata di mercoledì nei pressi di Locarno, durante un pattugliamento misto delle forze dell'ordine italiane e svizzere, indica oggi sul suo sito web la questura del Verbano Cusio Ossola (VCO).

Sul 58enne pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione e un mandato di arresto europeo emessi dalla procura di Verbania.

L'interessato era stato condannato in via definitiva per episodi di violenza sessuale commessi tra il 2007 e il 2009 ai danni della minorenne durante la relazione vissuta in quel periodo con la madre, residente nella provincia del VCO.

Da tempo aveva però fatto perdere le sue tracce, rifugiandosi in Svizzera. Si attendono ora le valutazioni dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) sulla richiesta di estradizione in Italia.