Foto d'archivio Ti Press

In Ticino oggi (martedì) si è aperto un processo che vede imputati 4 uomini per vicende di violenza; una serie di aggressioni a Lugano (alla discoteca Blu Martini) e poi, per uno di loro, anche l’ipotesi di assassinio per l’uccisione di un 50enne nel marzo 2024 a Chiasso.

Swisstxt

Si tratta di due inchieste che si intrecciano e che raccontano storie di aggressioni e di derive violente.

E sempre oggi sono arrivate le richieste di pena: il procuratore generale sostituto, Moreno Capella, per i fatti del Blu Martini, ha proposto pene comprese fra quattro anni e quattro anni e dieci mesi di carcere.

E così si chiude la prima giornata del processo.

La sentenza è annunciata per giovedì.