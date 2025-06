La parte alta del Lago Maggiore vista dal Monte Verità Keystone

«Sicuramente dipende dalle località, ma comunque il lago Maggiore soffre di undertourism». Lo ha detto Vitaliano Borromeo, presidente di Sag, la società che gestisce i siti culturali e naturali legati alla famiglia Borromeo sul lago Maggiore.

Keystone-SDA SDA

«Purtroppo il lago Maggiore è rimasto ancora abbastanza indietro rispetto a quello di Como e agli altri – ha aggiunto a margine del taglio del nastro dei castelli di Cannero, nel Verbano-Cusio-Ossola -. Quindi ci sono delle grandissime possibilità, se siamo capaci di coglierle. Il target, secondo me, è medio-alto».

Parlando dell'imminente inaugurazione al pubblico (il 28 giugno) dei castelli di Cannero, Vitaliano Borromeo ha aggiunto: «Io credo sia estremamente importante per il lago, perché dovrebbe permettere di collegare l'alto lago, con il turismo svizzero e tedesco, con la parte centrale e sud del Maggiore. La mia speranza è che si cominci finalmente a parlare di lago Maggiore e non delle singole località, perché questo permetterebbe un allungamento dei tempi di permanenza dei turisti su questo lago, che non ha niente da invidiare agli altri».