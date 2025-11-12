Per strategiaIl CdA del Locarno Film Festival: «Nel 2027 evento anticipato a fine luglio»
Il CdA del Locarno Film Festival ha confermato la volontà di anticipare le date della manifestazione, definendolo un «obiettivo strategico». L'idea è di collocare il primo weekend entro fine luglio, idealmente dal 2027.
Il Consiglio ritiene difficile spostare l'intero evento a luglio nel breve periodo. Rinuncia quindi a chiedere la disponibilità di Piazza Grande da metà mese.
Proseguirà il dialogo con la Città e i portatori d'interesse.
La proposta era stata lanciata dal CdA lo scorso dicembre. L'obiettivo è definire in modo condiviso come anticipare le date, in vista degli 80 anni della kermesse.
Il Festival punta sulla collaborazione di tutte le parti.