Votazioni 30 novembre Dai Grigioni un netto «no» ai due oggetti federali

SDA

30.11.2025 - 13:17

Doppio "no" nei Grigioni (foto d'archivio)
Doppio "no" nei Grigioni (foto d'archivio)
Keystone

Nei Grigioni entrambe le iniziative sottoposte oggi al giudizio popolare sono state nettamente respinte. Con una partecipazione attorno al 43%, il cantone si è espresso in modo chiaro sia sul servizio civico sia sull'iniziativa per il futuro.

Keystone-SDA

30.11.2025, 13:17

30.11.2025, 13:18

Nel dettaglio, l'iniziativa sul servizio civico è stata bocciata dall'83,56% degli elettori grigionesi. La proposta mirava a introdurre un servizio obbligatorio per tutti, al di là del servizio militare, ma non ha convinto il corpo elettorale, che ha scelto una linea di continuità con il sistema attuale.

Simile l'esito per l'iniziativa per il futuro, anch'essa respinta con un'ampia maggioranza: il 82,68% dei votanti ha detto «no». L'iniziativa, sostenuta a livello nazionale da forze progressiste, non ha trovato sostegno nei Grigioni, che hanno così contribuito al risultato negativo complessivo emerso a livello svizzero.

