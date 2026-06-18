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Votazione cantonale Voto ai sedicenni nei Grigioni, si va alle urne a settembre

SDA

18.6.2026 - 08:47

A settembre l'elettorato grigionese deciderà se abbassare l'età di voto a 16 anni. (immagine simbolica)
A settembre l'elettorato grigionese deciderà se abbassare l'età di voto a 16 anni. (immagine simbolica)
Keystone

Ora è ufficiale: il 27 settembre gli elettori grigionesi si pronunceranno sull'abbassamento dell'età di voto a 16 anni. Lo ha comunicato oggi il Governo retico.

Keystone-SDA

18.06.2026, 08:47

18.06.2026, 08:54

La modifica della Costituzione cantonale prevede che i giovani a partire dai 16 anni possano votare e firmare referendum, ma non possano ancora essere eletti. Se la revisione dovesse essere approvata, i sedicenni grigionesi potrebbero partecipare alle decisioni politiche già a partire dal 2027.

Una questione discussa da sette anni

La spinta nel Canton Grigioni è partita sette anni fa durante la sessione dei giovani. La richiesta è stata poi analizzata ed è approdata sottoforma di mozione in Gran Consiglio nel 2022. Allora l'atto parlamentare era stato accolto da 82 granconsiglieri.

In aprile di quest'anno il Parlamento si è nuovamente chinato sul tema. 73 deputati contro 34 hanno accettato la revisione parziale della Costituzione cantonale.

Ad essere scettica soprattutto l'ala UDC e anche alcuni deputati del Centro e del PLR. Secondo i contrari i sedicenni non dispongono ancora della maturità politica e sociale per prendere decisioni complesse e sarebbero più influenzabili.

Finora in vigore solo in un Cantone

Se la modifica legislativa venisse approvata anche dalla popolazione, più di 2'800 giovani potrebbero partecipare a partire dall'anno prossimo alle votazioni. Si tratta del 2% degli aventi diritto di voto.

Finora solo il Canton Glarona ha introdotto il diritto di voto a 16 anni. I tentativi in altri Cantoni sono invece falliti. Nel 2024 l'iniziativa è stata respinta anche a livello nazionale dal Parlamento.

L'anno scorso il Canton Lucerna ha bocciato con quasi l'80% di voti l'abbassamento dell'età di voto.

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