La cabinovia è di nuovo in servizio, dopo la panne elettrica di ieri. Keystone

La cabinovia di Veysonnaz, in Vallese, è di nuovo in servizio, dopo essersi bloccata ieri per un guasto elettrico, stando a una nota odierna dei gestori. Ieri, diverse decine di persone sono state evacuate mediante un elicottero. Nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA, mabe, ats SDA

La struttura è stata riparata durante la notte, ha affermato oggi a keystone-ATS, Nicolas Pillet, portavoce della società che gestisce l'impianto di risalita (NVRM).

Ad essersi bloccata è la cabinovia Veysonnaz-Thyon, che dà accesso alla pista denominata Ours. Dispone di cabine da otto posti e raggiunge un'altitudine di 2121 metri, rendendola una porta d'accesso al comprensorio sciistico delle 4 Vallées.