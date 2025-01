Per consentire l'intervento dei pompieri la rue de Sion è stata temporaneamente chiusa al traffico. Keystone

Questa mattina, a seguito di un incendio divampato in un seminterrato di un edificio nel centro di Sierre (VS), sono stati evacuati 50 residenti. Mentre circa quindici persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Keystone-SDA, ats SDA

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 7:00, indica in una nota la polizia cantonale vallesana, la quale precisa che non si sono registrati feriti gravi.

Per ragioni di sicurezza sono stati sfollati circa 50 residenti di due edifici adiacenti. Stando al comunicato, pressoché 15 persone, tra cui sette vigili del fuoco, sono stati portati in nosocomio per dei controlli.

Per consentire l'intervento dei pompieri, la rue de Sion è stata temporaneamente chiusa al traffico. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per determinare le cause esatte dell'incendio.