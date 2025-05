Una valanga sull'Alphubel in una foto d'archivio Keystone

Tre persone sono morte sabato scorso sull'Alphubel, montagna di 4206 metri delle Alpi Vallesane situata tra Täsch e Saas Fee. Si tratta di un parapendista e di due sciescursionisti.

Keystone-SDA SDA

Quest'ultimi avevano lasciato la Täschhütte di buon mattino allo scopo di scalare l'Alphubel. A una altitudine di 4165, nella zona chiamata Eisnase, si è però staccata una valanga che li ha travolti.

I soccorritori, giunti sul posto con un elicottero di Air Zermatt, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. L'identificazione delle vittime è in corso, indica la polizia cantonale.

Il secondo incidente ha coinvolto un parapendista, partito con tre altre persone da Saas-Fee alle 7.30 per raggiungere l'Allalinhorn. Da qui i quattro sono decollati in direzione l'Alphubelgletscher, da dove intendevano raggiungere la Täschhütte con gli sci.

Poco dopo il decollo, per ragioni ancora ignote, uno dei piloti ha però urtato una parete rocciosa. Anche in questo caso i soccorritori giunti sul posto con Air Zermatt non hanno potuto fare nulla per salvare il malcapitato, un cittadino svizzero di 37 anni.