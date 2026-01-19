  1. Clienti privati
Forum economico Per l'aeroporto di Samedan quella del WEF è «la settimana più tranquilla dell'inverno»

SDA

19.1.2026 - 17:00

Durante la settimana del Forum economico mondiale l'aeroporto di Samedan vive "la settimana più tranquilla dell'inverno" per quanto riguarda gli atterraggi e i decolli. (immagine d'archivio)
Durante la settimana del Forum economico mondiale l'aeroporto di Samedan vive "la settimana più tranquilla dell'inverno" per quanto riguarda gli atterraggi e i decolli. (immagine d'archivio)
Keystone

Per lo scalo più alto d'Europa, che è quello di Samedan, nei Grigioni, i giorni del Forum economico mondiale (WEF) di Davos non causano un aumento del traffico aereo. Questo perché per un'intera settimana il sistema satellitare non è utilizzabile per motivi di sicurezza.

Keystone-SDA

19.01.2026, 17:00

Questa mattina non sono praticamente partiti né arrivati aerei o jet sulla pista dell'aeroporto di Samedan. A causa del maltempo i velivoli non sono potuti atterrare o decollare, malgrado dal 2019 lo scalo disponga di un sistema basato su reti satellitari.

Esso aumenta la sicurezza e la raggiungibilità e permette di atterrare e di decollare anche in caso di condizioni meteo difficili.

«A partire dallo scorso venerdì il sistema non è utilizzabile per motivi di sicurezza legati al WEF», ha spiegato il portavoce dell'Engadin Airport, Christian Gorfer, a Keystone-ATS. Il traffico aereo è sottoposto a restrizioni e rigidi controlli da parte delle forze aeree svizzere appostate anche nella località engadinese. Solo chi dispone di un numero di registrazione con l'orario preciso di arrivo può decollare e atterrare a Samedan.

Secondo Gorfer, la settimana del WEF «è quella più tranquilla di tutto l'inverno». Sono pochi gli ospiti del Forum economico che scelgono lo scalo engadinese anche a causa della distanza fra Samedan e Davos, separati da passi alpini o dall'attraversamento del tunnel della Vereina.

La settimana tranquilla durante il WEF è una particolarità per lo scalo, che durante le festività e le vacanze di febbraio registra numerosi arrivi. «Nel mese di dicembre vengono registrati 400 decolli e partenze di jet. Nel mese più trafficato, ovvero febbraio, sono 600», ha aggiunto Gorfer, relativizzando queste cifre: «Si tratta di circa 10 jet al giorno. A Zurigo si registra la stessa quantità in meno di mezz'ora».

