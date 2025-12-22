  1. Clienti privati
Dopo le polemiche Confermata la presenza del presidente argentino Milei al WEF di Davos

22.12.2025 - 17:19

Il presidente argentino Javier Milei farà il suo ritorno nei Grigioni.
Dopo le polemiche presentazioni alle edizioni del 2024 e del 2025 il presidente argentino Javier Milei sarà presente anche alla prossima edizione del World Economic Forum che si terrà a Davos dal 19 al 23 gennaio.

22.12.2025, 17:19

Lo confermano oggi gli organizzatori attraverso un post su X.

A gennaio del 2024, a poche settimane dalla sua sorprendente vittoria alle elezioni presidenziali, un Milei ancora quasi sconosciuto al pubblico internazionale aveva affermato dal palco di Davos che l'Occidente era «in pericolo per colpa del socialismo» e aveva accusato i leader del mondo occidentale di aver «abbracciato le idee del collettivismo».

Nel 2025 il leader ultraliberista aveva poi additato lo stesso foro di Davos di essere stato in passato «tra i promotori della nefasta agenda woke che sta facendo così tanti danni al mondo occidentale».

