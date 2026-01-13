  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Donald Trump conferma la sua presenza al WEF di Davos

SDA

13.1.2026 - 14:50

Donald Trump sarà a Davos la settimana prossima. (Immagine d'archivio del 9 gennaio)
Donald Trump sarà a Davos la settimana prossima. (Immagine d'archivio del 9 gennaio)
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà presente al congresso del Forum economico mondiale (WEF) di Davos la settimana prossima, ha confermato oggi il WEF.

Keystone-SDA

13.01.2026, 14:50

13.01.2026, 15:03

«Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto al presidente Trump», che sarà «accompagnato dalla più grande delegazione» americana mai vista a Davos, ha indicato il presidente del WEF, Borge Brende, durante una conferenza stampa.

I più letti

Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale
Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri
Charlie Hebdo pubblica una seconda vignetta in relazione al dramma di Crans-Montana
Gli svizzeri pagano fino all'80% in più per gli stessi prodotti

Altre notizie

Grigioni. Olimpiadi 2026, Valposchiavo tra prenotazioni e cautela

GrigioniOlimpiadi 2026, Valposchiavo tra prenotazioni e cautela

Ticino. Caso Hospita, la Commissione della gestione per una CPI di cinque membri

TicinoCaso Hospita, la Commissione della gestione per una CPI di cinque membri

Grigioni. Sanità ed energia al centro delle priorità del Governo retico

GrigioniSanità ed energia al centro delle priorità del Governo retico