GrigioniDonald Trump conferma la sua presenza al WEF di Davos
13.1.2026 - 14:50
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà presente al congresso del Forum economico mondiale (WEF) di Davos la settimana prossima, ha confermato oggi il WEF.
«Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto al presidente Trump», che sarà «accompagnato dalla più grande delegazione» americana mai vista a Davos, ha indicato il presidente del WEF, Borge Brende, durante una conferenza stampa.