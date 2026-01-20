  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Davos Il co-presidente del WEF Fink: «Dobbiamo riconquistare la fiducia»

SDA

20.1.2026 - 12:17

Il WEF sta cercando il rilancio.
Il WEF sta cercando il rilancio.
Keystone

Il Forum economico mondiale (WEF) di Davos si presenta alla sua 56esima edizione con una nuova guida e con l'imperativo di «riguadagnare la fiducia» del mondo. A dichiararlo è il nuovo co-presidente dell'organizzazione Larry Fink, CEO del colosso finanziario americano BlackRock.

Keystone-SDA

20.01.2026, 12:17

«È evidente che il mondo ha meno fiducia in noi», ha ammesso il 73enne che per il suo lavoro alla testa del gestore patrimoniale nel 2024 ha incassato quasi 31 milioni di dollari (25 milioni di franchi al cambio odierno).

La sua priorità, condivisa dal co-presidente del WEF e numero uno di Roche André Hoffmann, sarà quindi proprio quella di riconquistare questa credibilità, intaccata dalle pesanti accuse di corruzione che hanno coinvolto il fondatore storico Klaus Schwab, costretto alle dimissioni la scorsa estate.

Il nuovo corso punta su una maggiore trasparenza e un impegno concreto verso le voci non rappresentate all'interno del forum, ha assicurato il dirigente. L'obiettivo è rinnovare il ruolo dell'organizzazione come piattaforma di dialogo globale, dopo una fase di forte crisi reputazionale.

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Da piazza di Spagna a Parigi, passando per Gstaad, ecco i luoghi in cui ha vissuto Valentino

Altre notizie

Grigioni. Furto d'auto nel cuore di St. Moritz, ladro in manette

GrigioniFurto d'auto nel cuore di St. Moritz, ladro in manette

Svizzera. Abusi sessuali nella Chiesa cattolica, cercasi testimonianze anche nella Svizzera italiana

SvizzeraAbusi sessuali nella Chiesa cattolica, cercasi testimonianze anche nella Svizzera italiana

Ecco cosa cambia. Dopo la tragedia di Crans-Montana, stretta sulla sicurezza nei locali ticinesi

Ecco cosa cambiaDopo la tragedia di Crans-Montana, stretta sulla sicurezza nei locali ticinesi