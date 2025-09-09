GrigioniWeisse Arena: tre Comuni interessati all'acquisto
9.9.2025
I Comuni grigionesi di Flims, Laax e Falera hanno l’intenzione di acquistare le infrastrutture turistiche in quota della società Weisse Arena Bergbahnen, per evitare che investitori esterni li precedano.
Le autorità intendono regolare la gestione delle infrastrutture con la società in un contratto di locazione.
Una nota congiunta dei Comuni riferisce che le infrastrutture esistenti verrebbero raggruppate nella società Finanz Infra, che sarebbe di proprietà dei Comuni.
«Nelle prossime settimane», i Comuni intendono concludere le trattative sulla vendita. L’ultima parola spetterà alla popolazione in una votazione che avrà luogo in ottobre.