La funivia sul Crap Sogn Gion a Laax (GR), di proprietà della Weisse Arena archivio keystone

acquisizione degli impianti del comprensorio sciistico Weisse Arena.

SwissTXT Swisstxt

A Laax l’assemblea comunale, riunitasi nella serata di oggi, venerdì, si è espressa con 359 voti contro 14 a favore del contributo del comune per l’ La località potrà così versare 20 dei 50 milioni di franchi che per l’operazione debbono essere raccolti insieme ai comuni di Falera e Flims. Giovedì sera il primo sì a sostegno dell’acquisizione dell’infrastruttura delle funivie era arrivato dall’assemblea comunale di Falera, con un voto favorevole allo stanziamento di 10 milioni di franchi. Domenica prossima dovrà esprimersi Flims, il cui contributo all'operazione è di 20 milioni.