TicinoMaltrattamento di animali, Werner Nussbaumer assolto
26.2.2026 - 14:25
Il medico e politico di HelvEthica Ticino Werner Nussbaumer è stata assolto dall’accusa di maltrattamento di animali, per la quale è stato processato giovedì in pretura penale a Bellinzona a 13 anni dai fatti riguardanti la sua fattoria di Gravesano.
Lo riporta la «RSI» sul suo sito, precisando che non c'è alcun dubbio sulle condizioni inadeguate in cui gli animali si trovavano, ma a determinare l’assoluzione sono stati motivi formali, legali, e in particolare la vaghezza dell’impianto accusatorio.
Nel decreto d’accusa, accanto ad altre genericità, non era stato specificato se il reato fosse stato compiuto intenzionalmente o per negligenza.