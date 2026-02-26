  1. Clienti privati
Ticino Maltrattamento di animali, Werner Nussbaumer assolto

Swisstxt

26.2.2026 - 14:25

Werner Nussbaumer
Werner Nussbaumer
archivio KEYSTONE

Il medico e politico di HelvEthica Ticino Werner Nussbaumer è stata assolto dall’accusa di maltrattamento di animali, per la quale è stato processato giovedì in pretura penale a Bellinzona a 13 anni dai fatti riguardanti la sua fattoria di Gravesano.

Redazione blue News

26.02.2026, 14:25

26.02.2026, 14:31

Lo riporta la «RSI» sul suo sito, precisando che non c'è alcun dubbio sulle condizioni inadeguate in cui gli animali si trovavano, ma a determinare l’assoluzione sono stati motivi formali, legali, e in particolare la vaghezza dell’impianto accusatorio.

Nel decreto d’accusa, accanto ad altre genericità, non era stato specificato se il reato fosse stato compiuto intenzionalmente o per negligenza.

